Bloco Imprensados anuncia Netinho como atração no Pré Carnaval 2024

De volta à avenida, o Bloco Imprensados vai desfilar unindo folia e alegria, na quinta edição do Campina Folia, o pré Carnaval de Campina Grande, para reviver os tempos áureos da fuzarca da “Micarande”.

A concentração do desfile do bloco será a partir das 14h, na Avenida Brasília, no domingo, 28 de janeiro de 2024, e terá um percurso de 4km, com a energia do cantor Netinho.

Além da segurança especializada em grandes eventos, durante todo o percuso o bloco oferece uma super estrutura com trio elétrico, carro de apoio, serviço de bar, sanitários masculino e feminino, e

mais, toda alegria de seus foliões.

Netinho de volta – Uma das atrações mais esperadas do Pré-Carnaval de Campina Grande, o cantor Netinho já está novamente confirmado para animar a festa do bloco “Imprensados”.

Netinho comemora 35 anos de carreira e está com a mesma energia de quando começou a cantar. Seu novo show ‘Ressurreição’ é uma grande celebração à vida, é uma prova de que podemos superar tudo e seguir na positividade.

No repertório, os maiores sucessos da sua carreira mais algumas músicas de extremo sucesso que todos amamos cantar.

Vendas on line liberadas

Para quem vai aproveitar cada minuto da folia e não quer perder nada dessa folia elétrica, os valores e formas de pagamento são os mais especiais e acessíveis.

Os ingressos de primeiro lote promocional, R$ 140,00 (inteira), R$ 70,00 (meia) e R$ 80.00 (social) + 1kg de alimento, já estão disponíveis no link https://outgo.com.br/bloco-imprensados-netinho-campina-grande-pb , e como o estoque é único, os abadás podem esgotar antes mesmo do início das vendas físicas.

Para informações adicionais basta seguir o endereço do bloco no Instagram: @Imprensados.