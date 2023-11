No quadro ‘De Bem com o Espelho’, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes deu dicas sobre maquiagem artística, tendo em vista as comemorações do Halloween.

A maquiagem elaborada precisa ser retirada com mais cuidado, por conter mais cores e detalhes.

É importante usar sempre maquiagem de verdade para fazer produções e não gerar alergias.

Ouça aqui o podcast e confira todas as dicas.