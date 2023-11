Paraíba apresenta ações e investimentos do turismo na 2ª Confetur

O case de sucesso da Paraíba e os investimentos realizados pelo Governo do Estado no setor de turismo, que, entre outras conquistas, têm possibilitado a ampliação da malha aérea e aumentado o número de visitantes, foram apresentados na 2ª edição da Conferência Internacional do Turismo (Confetur), que aconteceu nessa segunda (30) e terça-feira (31), no Golden Hall do World Trade, em São Paulo.

O evento foi promovido pela Secretaria de Turismo da capital paulista para discutir estratégias de fomento da atividade no destino, focando no desenvolvimento econômico sustentável e saudável.

Do Nordeste, apenas os estados da Paraíba e do Ceará, este por meio da Secretaria de Turismo de Fortaleza, foram convidados pela organização para apresentarem as ações exitosas no setor, tratado pelo secretário de turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, durante a cerimônia de abertura, como o novo petróleo, no qual estão as vias para o desenvolvimento das cidades, estados e do país.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, agradeceu o convite do secretário de Turismo da cidade de São Paulo, Rodolfo Marinho, para apresentar o case de sucesso da Paraíba.

“É uma honra estar aqui mostrando o porquê de estarmos vivendo esse grande momento do turismo, responsável por conquistas fantásticas que incluem a ampliação da malha aérea e a atração de quase 140 mil passageiros a mais, este ano, nos dois principais aeroportos do Estado”.

Rosália Lucas destacou que essa foi mais uma oportunidade de dar visibilidade aos atrativos turísticos da Paraíba, já que o evento internacional tratou de temas relevantes para a indústria do Turismo na cidade de São Paulo, maior metrópole da América do Sul, que conta com uma ampla e diversa oferta de produtos e serviços turísticos e é porta de entrada para o turismo do país.

O painel “Estratégias na promoção do Turismo no Brasil: cases, programas e parcerias que inspiram” também teve a participação de Júlia Evangelista Tavares (secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre – RS) e Glayce Anne (secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Porto Velho – RO).

A Confetur 2023 promoveu o turismo 360°, com diferentes stands de parceiros e apoiadores, sala B2B, shows e apresentações culturais, painéis de discussão do Platum – Plano Municipal de Turismo 2024 – 2029, além de uma variada programação de palestras e workshops com convidados de renome nacional e internacional.