O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, em parceria com a operadora Azul Viagens, vai realizar no mês de novembro um ‘fan tour’ por municípios paraibanos.

É um projeto piloto, conforme explicou Rosália Lucas, secretária da pasta, em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (30).

Ela disse que desde junho esse roteiro está sendo construído para ser um produto turístico nacional que vai integrar o hub regional da Azul Linhas Aéreas em Campina Grande.

– É um projeto a várias mãos que estamos desenvolvendo com a Azul Viagens para que tenhamos um produto turístico nacional e agora em novembro teremos um ‘fan tour’, um roteiro de sete dias, que começa em Campina Grande, passando por municípios do Cariri e Brejo, finalizando em Araruna. É o primeiro produto de roteiro turístico da Paraíba – pontuou.

Para desenvolver o projeto piloto de roteirização, equipes da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) e da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) percorreram, junto com o Sebrae, Fecomércio, SindCampina, Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), cidades do Cariri, Agreste, Curimataú Oriental e do Brejo paraibano.