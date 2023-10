Bandas Marciais da Rede Municipal de JP vencem Campeonato Paraibano

Bandas marciais da Rede Municipal de Ensino da Capital participaram durante o final de semana do ‘X Campeonato Paraibano de Bandas e Fanfarras’, no ginásio da escola Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral (CPDAC), bairro do Valentina, e se sagraram campeãs.

Na categoria infantil a Escola Municipal Padre Pedro Serrão conquistou o primeiro lugar e a Escola Municipal Anayde Beiriz ficou na segunda colocação. O evento foi aberto pela Banda Marcial da Escola Municipal Agostinho da Fonseca.

Com a regência do maestro Lindoaldo Barbosa de Souza, corpo coreográfico, George Magalhães, e direção de Apolônio Falcão e Elton Farias, os alunos da Escola Padre Pedro Serrão alcançaram o bicampeonato da competição.

A banda é dividida em duas partes, musical e dança, e é composta pelas seguintes áreas: linha de frente, pavilhão nacional, mor, baliza, corpo coreográfico e corpo musical.

“Ganharmos um campeonato é a recompensa do nosso esforço e dedicação. Somos bicampeões na Paraíba e se classificar para o Norte/Nordeste é algo incrível. Somos muito gratos a Deus e a todos que nos ajudaram”, disse o aluno Vitor Augusto Marques Galdino.

Participaram ao todo 25 bandas marciais da Rede Municipal, Rede Estadual, rede privada e ONGs.

As avaliações forem feitas por professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), músicos da Orquestra Sinfônicas da Paraíba, professores da Escola de Música Anthenor Navarro (EMAN) e professores de Dança de vários segmentos.

Na categoria infantojuvenil a Banda Marcial da Escola Municipal Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez conquistou o segundo lugar e ficou em primeiro no Corpo Coreográfico.

“Depois de 10 anos eu estou de volta à frente do Corpo Coreográfico de uma banda marcial da Rede Municipal. Hoje nós temos um grande maestro que é o Humberto Ferreira. Quanto aos alunos eu não tenho nem palavras. Eles se dedicavam manhã, tarde e noite. Eles são a peça chave de tudo. De parabéns também estão os pais desses alunos e toda a direção da escola”, falou o coreógrafo da banda, Anisberto Ferreira.

O maestro Humberto Ferreira também falou o que representa a participação da escola na competição.

“Estou nesta escola há apenas oito meses. A banda vinha sendo preparada apenas para desfile cívico e não tínhamos pretensão alguma de ir para o campeonato. E quando decidimos participar do campeonato todos nós nos unimos: alunos, pais e funcionários. Eles tiveram menos de dois meses de preparação. Eles deram um salto maior do que as próprias penas. Estou muito orgulho”, parabenizou o maestro.

A Rede Municipal de João Pessoa também alcançou mais títulos. A Banda Sedec Sênior, formada por professores e ex-alunos da Rede Municipal, ficou em primeiro lugar na categoria Sênior. A Banda Sedec Show venceu na categoria Banda Show.

Norte/Nordeste – Com os resultados alcançados no ‘X Campeonato Paraibano de Bandas e Fanfarras’ as Escolas Municipais Padre Pedro Serrão, Anayde Beiriz, Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, Augustinho Fonseca, Banda Show e Banda Sedec Show se classificam para Campeonato Norte/Nordeste, que acontecerá no mês de dezembro, na cidade de Boa Vista (PB), com a participação de bandas de todo o Norte e Nordeste.