No seu tradicional quadro semanal Hora das Letras, na Rádio Caturité FM, o professor e linguista Golbery Rodrigues esclareceu uma dúvida comum entre os ouvintes: afinal, qual é a forma correta — ‘manguzá’, ‘munguzá’ ou ‘mungunzá’?

A partir de uma consulta ao Dicionário Weiss da Língua Portuguesa, o professor explicou que as formas oficialmente aceitas pelo léxico são munguzá e mungunzá. Ambas estão corretas e podem ser utilizadas tanto na fala quanto na escrita.

Já a forma ‘manguzá’, muito comum no vocabulário popular, deve ser descartada, pois não é reconhecida como correta pelos principais registros linguísticos da norma culta.

Golbery ainda aproveitou o momento para uma curiosidade extra: a pronúncia correta do nome do dicionário ‘Weiss’, utilizado como referência.

A dica foi fruto de uma pergunta enviada pela apresentadora Raíssa e gerou bastante interação com os ouvintes.

Para quem gosta de aprender com leveza e precisão, o quadro do professor é sempre uma aula de português direto do rádio para o cotidiano.

Ouça o podcast completo.