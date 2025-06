Paraíba ganha centro de recondicionamento de computadores

Na manhã desta segunda-feira (09), o secretário de Estado da Educação da Paraíba, Wilson Filho, recepcionou o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, durante a instalação do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), localizado no Instituto de Inovação e Economia Circular, em João Pessoa.

A iniciativa faz parte do programa federal Computadores para Inclusão, que visa reaproveitar equipamentos de informática para beneficiar comunidades em situação de vulnerabilidade digital.

Durante entrevista à imprensa, o secretário ressaltou a importância da parceria entre o Governo Federal e o Estado da Paraíba para a formação profissional de jovens da rede pública de ensino.

“O Ministério das Comunicações entrega à Paraíba o Instituto de Inovação e Economia Circular, e nós contribuímos com o programa Primeira Chance, que garante aos nossos alunos a oportunidade do primeiro emprego. O maior desafio para um jovem é conseguir essa primeira oportunidade. Por isso, o Estado financia estágios para estudantes da rede estadual, que agora poderão atuar aqui no Instituto, adquirindo experiência em áreas como tecnologia e eletrônica”, afirmou Wilson Filho.