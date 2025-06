Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFPB abre inscrições

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM), vinculado ao Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), abre inscrições para os cursos de Mestrado e Doutorado, no período de 23 a 27 de junho de 2025.

Estão sendo ofertadas 22 vagas para o Mestrado e 19 para o Doutorado, distribuídas entre as áreas de concentração do programa: Dinâmica e Controle de Sistemas Mecânicos (DC), Processos de Fabricação (PF) e Termofluidos (TF), conforme a demanda dos projetos de pesquisa de cada linha.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), disponível no endereço https://sigaa.ufpb.br. Para se inscrever, o candidato deve acessar o menu “Processos Seletivos”, selecionar o processo de interesse, preencher o formulário online e anexar, em um único arquivo, toda a documentação exigida.

O processo seletivo será composto por duas etapas: avaliação do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório, e avaliação curricular, de caráter classificatório. Candidatos estrangeiros podem redigir o projeto em inglês ou espanhol.

Podem participar da seleção candidatos que possuam diploma de graduação em Engenharia Mecânica ou áreas afins. Para o Doutorado, também é exigido diploma ou certificado de conclusão de curso de Mestrado nas mesmas áreas, conforme avaliação do Colegiado do Programa.

O edital reserva vagas para candidatos oriundos da população negra, povos indígenas, comunidades tradicionais e pessoas com deficiência, em conformidade com as políticas de ações afirmativas da UFPB.

Todas as informações detalhadas sobre o processo seletivo, incluindo critérios de seleção, documentos exigidos, cronograma completo e políticas de isenção, estão disponíveis no Edital nº 03/2025.

A divulgação do resultado final, após o período de recursos, está prevista para o dia 30 de julho. As matrículas ocorrerão entre os dias 4 e 8 de agosto, com início das aulas marcado para 11 de agosto de 2025.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (83) 3216-7186.