Além de estudar as tradicionais disciplinas curriculares do ensino médio, livros, filmes, séries e outros conteúdos audiovisuais podem ser importantes na criação de uma bagagem cultural e argumentativa.

Especialistas ouvidos pelo Estadão dão dicas que podem ser fundamentais, inclusive, para um melhor desempenho dos estudantes durante as provas dos vestibulares.

Assim como a realização de simulados ajudam a entender como o aluno está em relação às demandas gerais das provas, a preparação mental e física, e também o lazer, são essenciais neste momento de preparo.

“Nos momentos de lazer, sobretudo nos fins de semana, é interessante que o estudante use esse tempo para fazer a leitura de alguns livros e assistir a alguns filmes e séries, até para que ele possa melhorar o repertório para as provas, afirma Manoel Resende, coordenador do ensino médio, além de coordenador de Física do Colégio Dante Alighieri.

Segundo ele, essa parte de leitura e filmes, ao mesmo tempo que envolvem situações de descontração, também podem ajudar os estudantes. “Podem trazer boas ideias de contribuições e repertórios para as produções textuais. Este aluno deve estar em condições de fazer um texto dissertativo argumentativo, com informações relevantes e pautadas em dados e referências adequadas”, orienta Resende.

A professora de produção de texto do 3º ano do ensino médio e chefe do departamento de Língua Portuguesa do Colégio Miguel de Cervantes, Marília Sampaio, também considera que o conteúdo audiovisual proporciona uma ampliação de repertório e senso crítico por trazer ao estudante a possibilidade de explorar narrativas sob olhares diversos.

“O bom filme é isso: uma recontagem de histórias de modo a nos colocar ‘dentro dela’, de certa maneira”, afirma ela.

Veja a seguir dicas de livros e audiovisuais que podem ser importantes para criar bagagem cultural e argumentativa:

Sinopse: Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na 2ª Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

“Além do contexto histórico da 2ª Guerra Mundial retratado no filme, há uma importante abordagem sobre o desenvolvimento científico deste período que culminou no projeto de construção da bomba atômica. Isso leva também à reflexão ética sobre a temática e permite discussões sobre esse dilema (ética e desenvolvimento científico)”, afirma Resende.

Série: Dia Zero

Sinopse: a série gira em torno da figura de George Mullen (personagem interpretado por Robert De Niro), ex-presidente que é convocado para liderar uma comissão com poderes excepcionais, montada para salvar os Estados Unidos diante de uma série de ataques cibernéticos.

“Em seus seis episódios, a série suscita discussões interessantes sobre temas contemporâneos como o poder das Big Techs, as consequências do radicalismo político e as possíveis consequências dos poderes ilimitados das autoridades”, avalia o coordenador do ensino médio do Colégio Dante Alighieri.

Podcast: ‘Vinte Mil Léguas’

Sinopse: o podcast tem três temporadas e cada uma delas acompanha um grande cientista da época e as transformações ocorridas no período. Cada episódio apresenta uma curadoria cuidadosa de dados, informações e entrevistas com especialistas. 1ª Temporada:Charles Darwin (1809-1882) e as descobertas científicas de sua época que culminam na sua grande obra A Origem das Espécies. 2ª Temporada: Alexander von Humboldt (1769-1859) e a criação das ciências modernas, como geografia, geologia, zoologia, botânica, meteorologia e antropologia. 3ª Temporada: Galileu Galilei (1564-1642) e a transformação no Ocidente devido ao avanço das ciências durante os séculos XVI e XVII.

“As três temporadas do podcast Vinte Mil Léguas oferecem uma rica construção de repertório para vestibulandos, promovendo conhecimento diversificado, pensamento crítico, e uma conexão profunda com a literatura e outras áreas do saber. O podcast possibilita uma visão interdisciplinar, mais ampla e diversa dos temas abordados”, avalia.

Documentário: ‘O Dilema das Redes’ (Netflix)

Sinopse: Explora o impacto das redes sociais na sociedade e como elas influenciam o comportamento humano.

Livro: ‘Infocracia: Digitalização e a Crise da Democracia’, de Byung-chul Han

Sinopse: a verdade perde a importância que teve por milênios na coesão da civilização humana. Ou seja, programas políticos são trocados por memes, nas eleições; imagens não fundamentam raciocínios, mobilizam afetos na lógica da pós-verdade. As redes sociais constituem espaços privados e se dirigem a espaços privados. Sua ação comunicativa bloqueia o movimento de ir e vir plural e público do cidadão, que é impelido a ser meramente consumidor. A alteridade desaparece e, junto, a possibilidade de um pensamento crítico. Nesse sentido, a democracia torna-se inútil, meramente decorativa.

“O documentário explora uma reflexão crítica sobre o impacto das redes sociais na sociedade, como influência que exercem nos comportamentos, opiniões e, até mesmo, a saúde mental dos usuários. Além disso, é possível abordar questões sobre ética, privacidade e responsabilidade social. Desse modo, o documentário ajuda o estudante a ampliar seu repertório sobre um tema tão pertinente à sua geração”, afirma o coordenador do ensino médio do Colégio Dante Alighieri.

Em paralelo, segundo Resende, o ensaio de Han (transformado em livro) constrói uma crítica a essa democracia que perde seu valor em um mundo controlado por redes sociais e algoritmos, os quais influenciam desde o consumo dos indivíduos até o processo eleitoral das nações.

Documentário: ‘Línguas da nossa língua, Estevão Ciavatta’ (HBO)

Sinopse: a série documental em quatro episódios, apresenta uma reflexão sobre a construção do português brasileiro e as línguas faladas no país. A produção aborda a variedade de mais de 270 línguas nativas e africanas faladas em terras brasileiras, além da influência desses idiomas na formação do português brasileiro e sua influência em terras lusitanas atualmente. A série mostra 12 línguas, sendo elas: português, galego, guarani, baniwa, tukano, patxohã, yorubá, quimbundo, nheengatu, yanomami, língua de Tabatinga e pajubá.

“A série possibilita o estudante a aprofundar seus estudos sobre a construção do português brasileiro, variação linguística e preconceito linguístico. Temas recorrentes nos vestibulares, um bom exemplo são as línguas pajubá e de Tabatinga que já estiveram em questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”, aponta Resende.

Documentário: ‘Entre Rios’, de Caio Silva Ferraz, Luana de Abreu e Joana Scarpelini (Youtube)

Sinopse: o documentário apresenta o projeto de urbanização de São Paulo pela perspectiva dos rios e córregos, os quais estão canalizados, aterrados ou tiveram seus cursos alterados e, por cima deles, a cidade se urbanizou, modificou-se e cresceu.

Livro: ‘São Paulo: O Planejamento da Desigualdade’, de Raquel Rolnik

Sinopse: a obra apresenta, em ordem cronológica, o desenvolvimento urbano de São Paulo, a partir das escolhas políticas e econômicas que definiram a metrópole atual.

Livro: ‘Quarto de Despejo’, de Carolina Maria de Jesus

Sinopse: a obra relata o dia a dia de Carolina, em São Paulo nos anos 1950, em sua jornada pela sobrevivência. A autora não só descreve o seu trabalho como catadora, as dificuldades enfrentadas na favela do Canindé, a luta diária por comida, como também descreve sua paixão pela literatura, sua rotina de leitura e escrita e a procura incansável pela publicação de suas obras.

“As três obras têm em comum a cidade de São Paulo e juntas apresentam as mudanças ocorridas na cidade, assim como seu planejamento urbano e as desigualdades sociais decorrentes dele”, de acordo com o coordenador do ensino médio do Colégio Dante Alighieri.

Essas obras, segundo o professor, garantem ao estudante um repertório sobre urbanização, moradia, transporte, racismo ambiental e consequências políticas, econômicas e sociais decorrentes das escolhas do planejamento urbano que mostram graves problemas para a população em um momento de crise climática, de acordo com Resende.

Filme: ‘Anatomia de Uma Queda’

Sinopse: Sandra, Samuel e seu filho Daniel, uma criança de 11 anos com deficiência visual, viveram juntos por um ano em uma casa isolada nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto ao pé da casa, Sandra, a viúva, é considerada a principal suspeita, enquanto Daniel, o filho do casal, passa a ser considerado como a única testemunha.

“Ao tratar do julgamento de uma morte suspeita em que se torna impossível afirmar qual foi sua real causa, o filme discute as questões da relativização da verdade e do julgamento da figura feminina, temas comuns ao clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis”, diz Marília.

Para a professora, fazer essa associação pode tanto fortalecer o repertório argumentativo da redação do estudante em temas abstratos como ‘memória’ ou ‘pós-verdade’ quanto auxiliar na compreensão do tema dessa obra literária.

Série: ‘Aruanas’ e também o livro ‘Gold’, de Sebastião Salgado

Sinopse: conta a história de três ativistas de uma ONG em defesa do meio ambiente. A 1ª temporada se passa na Amazônia, em um contexto de denúncia de garimpos de ouro ilegais.

“O tema dos garimpos ilegais, além de bastante atual, mobiliza conhecimentos de diferentes áreas: química, geografia e linguagens, por exemplo. É importante que o estudante esteja preparado para discutir a questão do impacto socioambiental de forma mais ampla e interdisciplinar”, afirma Marília.

Nesse sentido, conforme ela, a série mostra as consequências da contaminação por mercúrio para as comunidades de maneira global. “Recomendamos, também, o clássico livro de fotografia “Gold”, de Sebastião Salgado, para ampliação de repertório a respeito de Serra Pelada, maior garimpo a céu aberto da história do Brasil ”

Filme: ‘Luta por justiça’

Sinopse: Baseado em uma história real, o filme segue a jornada de Bryan Stevenson, um advogado de defesa de direitos civis, enquanto ele trabalha para defender Walter McMillian, homem negro condenado à pena de morte por um crime que não cometeu.

“Para além da relevância da discussão sobre a temática racial em si, o filme traz à tona uma problematização do sistema judicial norte-americano, o que incrementa o repertório do estudante tanto em uma potencial redação sobre o encarceramento da população negra quanto em possíveis temas de provas de História e Inglês, a exemplo da luta pelos direitos civis nos EUA”, diz a chefe do departamento de Língua Portuguesa do Colégio Miguel de Cervantes.

*Renata Okumura (Estado Conteúdo)