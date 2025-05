Em seu tradicional quadro Dicas de Português, veiculado no Jornal da Manhã, o professor Golbery Rodrigues trouxe à tona uma dúvida frequente entre falantes da língua portuguesa: o uso correto dos advérbios “onde” e “aonde”. A partir de uma manchete de blog — “Marcelinho Paraíba retorna ao clube alemão, aonde é ídolo?” — o professor explicou por que a construção está incorreta.

“Minha gente, o emprego do ‘aonde’ está incorreto, deveria ser ‘onde’ é ídolo, ou seja, no clube, onde é ídolo”, afirmou o professor, após cumprimentar a audiência e a bancada do jornal.

Segundo Golbery, a regra é simples: “Eu devo usar ‘onde’ com ideia de lugar fixo. Então, onde você mora? Onde você trabalha? Onde você está? — é lugar fixo. Você vai responder um espaço determinado como resposta.”

Já o advérbio ‘aonde’ resulta da combinação da preposição ‘a’ com ‘onde’, sendo empregado com verbos que indicam movimento. “Tu vais aonde? Ou seja, quem vai, vai a algum lugar. Então, quando eu pergunto tu vais aonde dá a ideia de movimento”, esclareceu o professor, destacando que ‘aonde’ só deve ser usado quando há deslocamento, diferentemente de perguntas como tu estás onde?.

Golbery reforçou ainda que tanto ‘aonde’ quanto ‘para onde’ são formas aceitáveis quando há movimento, mas alertou: “Esqueça ‘aonde’ quando você está perguntando onde a pessoa está agora, você só pode usar ‘aonde’ quando dá a ideia de movimento.”

Encerrando sua participação, o professor desejou que a dica fosse útil e valiosa para os ouvintes.

A lição fica clara: entender a diferença entre um lugar fixo e a ideia de movimento é essencial para o uso correto dessas expressões no dia a dia.

Ouça a explicação completa.