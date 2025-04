Em mais uma edição do quadro de Língua Portuguesa da Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma dica valiosa para quem quer escrever e falar corretamente: a palavra “cincoenta”, escrita com C-I-N-C-O-E-N-T-A, não existe no vocabulário oficial da língua portuguesa.

Durante a interação com os ouvintes, o professor propôs um desafio com cinco palavras e pediu atenção especial, já que, segundo ele, “muitas vezes a palavra que soa estranha pode nos levar ao erro”. As opções eram: coisar, alembrar, esmagrecer, cincoenta e cotidiano (com duas grafias possíveis).

Golbery explicou que, apesar de soarem incomuns, palavras como coisar (verbo usado informalmente para indicar qualquer ação), alembrar (sinônimo de lembrar) e esmagrecer (sinônimo de emagrecer) estão registradas oficialmente nos dicionários da língua portuguesa. Inclusive, cotidiano pode ser escrito tanto com “c” quanto com “qu” — ambas formas reconhecidas.

O erro, segundo o professor, está na forma “cincoenta”. “Essa grafia não existe. A forma correta de escrever o numeral 50 é “cinquenta”, com Q-U. Anotem e cancelem do seu português escrito a forma ‘cincoenta’”, orientou.

A dica é preciosa, especialmente, para quem estuda para concursos ou deseja aperfeiçoar o uso do português.

O professor finalizou lembrando a importância de manter atenção a palavras que, mesmo em desuso ou pouco comuns, continuam corretas e podem aparecer em provas e textos formais.

Ouça a explicação completa.