Inscrições para o programa Apoio Universitário começam nesta quarta, em João Pessoa

A partir desta quarta-feira (30), a Prefeitura de João Pessoa inicia as inscrições para o Apoio Universitário, exclusivamente utilizando o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura ou no próprio aplicativo, com prazo até 30 de maio para aceitar as inscrições de interessados.

Podem se inscrever estudantes que estejam cursando o Ensino Superior em instituições públicas ou privadas, incluindo aqueles que são beneficiados por programas como ProUni, Fies e PraValer.

Entre as exigências para se inscrever no programa está a de que o estudante deve ser residente de João Pessoa e estar inscrito no CadÚnico da Capital, além de enviar os documentos pessoais, acadêmicos, comprovantes de rendimento e laudo médico, caso o candidato seja pessoa com deficiência. Também devem ser enviados a declaração de primeiro curso superior, a ficha sócioeconômica e para os casos em que a inscrição seja de pessoa menor de 18 anos, deve ser anexada a autorização do responsável legal, estes podendo ser acessados no aplicativo para que sejam preenchidos.

Este ano estão sendo oferecidas 300 vagas, onde 100 delas serão para estudantes que estão inscritos no CadÚnico e cuja família não está inserida no Bolsa Família, que receberão valor referente a 1/3 do salário mínimo vigente (R$506). Também estão disponíveis 200 vagas destinadas a inscritos no CadÚnico e a família recebe Bolsa Família, neste caso o estudante receberá o equivalente a 1/6 do salário mínimo (R$253). Nos dois casos, a bolsa é paga até o fim do curso, caso sejam cumpridos todos os critérios de renovação do benefício.

Para mais informações e elucidação de dúvidas, o programa disponibiliza três canais de contato, sendo eles, o (83) 99640-7294 (WhatsApp) e o telefone fixo (83)3213-5354, ambos com atendimento em dias úteis, das 8h às 14h e o endereço de e-mail, programaapoiouniversitario@gmail.com

O Apoio Universitário é gerido pela Sedes, com recursos próprios do tesouro municipal, que ultrapassam o valor de R$ 2,2 milhões investidos anualmente. No momento o programa tem 800 alunos ativos.