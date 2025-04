Neste 28 de abril, Dia da Educação, a reportagem da Rádio Caturité FM conversou com o professor Golbery Rodrigues, que destacou a importância da data como símbolo de transformação e resistência. Para ele, “comemorar esse dia é reconhecer que a educação é o alicerce de qualquer transformação social verdadeira. É também um momento de reafirmar compromissos, celebrar avanços e refletir sobre os desafios que ainda precisamos enfrentar.”

O professor também chamou atenção para a realidade atual do país. “O Dia da Educação no Brasil de hoje é um ato de resistência. Vivemos tempos em que o investimento nessa área tem sido ameaçado, os profissionais enfrentam desvalorização e as desigualdades educacionais continuam alarmantes”, alertou Golbery, defendendo a necessidade de refletir sobre acesso, permanência, formação de qualidade e inclusão.

Segundo Golbery Rodrigues, cada cidadão, mesmo fora da área educacional, tem um papel fundamental: “A educação é um compromisso coletivo. Cada pessoa pode contribuir valorizando os educadores, participando das discussões escolares, cobrando políticas públicas e incentivando a leitura em casa”, afirmou.

Sobre o atual cenário da educação, o professor avaliou que, apesar dos muitos desafios, existem exemplos inspiradores de resistência e inovação no país. “Os profissionais têm mostrado resiliência admirável, mesmo enfrentando barreiras. Ainda há dificuldade em manter estudantes motivados, mas também vemos projetos que transformam realidades. É nesse campo fértil de esperança que precisamos investir.”

Por fim, Golbery deixou uma mensagem de reconhecimento: “A você que dedica sua vida à educação, minha profunda admiração e gratidão. Ser educador é ser construtor de futuros. Que neste dia cada um de nós se sinta reconhecido e fortalecido.”

Ouça a entrevista completa.