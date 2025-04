Especialista alerta sobre desafios da educação familiar: ‘Os pais exigem menos das crianças hoje’

Durante o Encontro para Educação dos Filhos, promovido pela Comunidade São Pio X, em Campina Grande, a palestrante Simone Fuzaro trará reflexões profundas sobre os desafios atuais da educação familiar e escolar.

Com mais de 40 anos de experiência na área, Simone participará do evento como convidada especial e concedeu entrevista à Rádio Caturité FM, onde compartilhou sua trajetória e preocupações com o cenário contemporâneo da formação humana.

Simone destacou que sua vivência na educação começou cedo:

“Desde os 15 anos estou inserida na educação. Minha família tem uma escola de educação infantil em São Paulo e depois me formei em fonoaudiologia. Acompanhar o movimento das famílias tem sido praticamente o foco da minha vida inteira.”

Ela chamou atenção para o que considera uma queda no processo educativo, tanto em casa quanto nas escolas:

“Os pais exigem menos das crianças hoje. Há muita tolerância com tudo. Antes, quando a criança tirava uma nota baixa, o pai cobrava a criança. Hoje, vai na escola questionar a professora. Existe uma confusão muito grande sobre o que é o melhor para os filhos.”

Para Simone, educar é formar pessoas boas, com propósito, e isso exige clareza de valores. Ela questiona o conceito atual de felicidade:

“Muitos dizem que querem que os filhos sejam felizes, mas o que é felicidade? Fazer o que se quer, quando se quer? Ou é colher os frutos de ser alguém realmente bom, que promove o bem ao outro?”

Outro ponto abordado foi a influência da internet na formação das crianças, que, segundo ela, tem causado grande desordem:

“Os pais ainda não entenderam que deixar a criança sozinha na internet é como deixá-la na avenida mais movimentada da cidade. Tem acesso a todo tipo de conteúdo, muitas vezes sem preparo para lidar com aquilo.”

Simone também falou sobre a dimensão espiritual como pilar da educação:

“A fé ordena a vida. Quando sabemos qual é o fim, qual é a finalidade, nossas condutas mudam. Hoje há uma crise de autoridade porque muitos deixaram de obedecer a Deus. Quando não há unidade entre o que se vive e o que se crê, a formação fica frágil.”

Ela relatou sua experiência com os próprios filhos, educando-os na fé dentro do lar:

“Lá em casa, fizemos a catequese dos nossos filhos. Estudávamos a doutrina e aplicávamos no dia a dia. Como amar a Deus sobre todas as coisas dentro de casa? O que é honrar pai e mãe? Quando a fé é vivida concretamente, ela marca a vida da criança.”

Por fim, Simone enfatizou que o magistério da Igreja é um verdadeiro tutorial de vida para as famílias:

“Os papas deixaram ensinamentos preciosos sobre como educar os filhos. Se colocarmos isso em prática, a chance de formar pessoas boas, que se darão bem onde estiverem, é enorme.”

O evento segue até o dia 27 de abril e reúne pais e responsáveis interessados em fortalecer a missão de educar filhos segundo os valores cristãos, com momentos de formação, oração e partilha.