Eduepb lança e-book “Metodologias em Diálogo

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB) acaba de lançar o segundo volume do e-book “Metodologias em Diálogo: Interfaces Teóricas e Empíricas de Pesquisas em Educação”, uma coletânea oriunda de interlocuções da disciplina de Metodologia da Pesquisa, linha de pesquisa 2, do Programa de Pós-graduação em Formação de Professores (PPGFP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

O livro, organizado por Robéria Nádia Araújo Nascimento, Patrícia Cristina de Aragão, Augusto Sérgio Bezerra de Oliveira e Givaldo Cavalcanti, traz 19 capítulos, assinados por docentes, mestrandos e egressos do PPGFP, os quais fomentam um diálogo com as dinâmicas e vivências que interessam ao cotidiano pedagógico, pois tratam de uma educação em sinergia com o mundo das culturas.

Os textos estão distribuídos em três partes distintas: “Interlocuções de pesquisa”, “Invenções de pesquisa” e “Descobertas de pesquisa”. De acordo com os organizadores, os estudos elencados no livro deixam de ser meras transcrições habituais de técnicas e procedimentos, para descortinar processos que socializam práticas e tradições, que se reportam ao mundo escolar, mas que a ele não se restringem.

Além disso, “o movimento compartilhado nos escritos visa romper com fragmentações e reducionismos, na direção de uma ciência aberta e mais próxima de nossos interesses, no qual exercitamos uma dinâmica metodológica que interage – e aprende – com a polifonia das mediações sociais”, explica a professora Robéria Nascimento, em nome da organização da obra.

O prefácio do e-book é assinado pela professora Verônica Almeida de Oliveira Lima, do Departamento de Comunicação Social da UEPB e pelo professor Joaquim José Jacinto Escola, do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).

O PDF da coletânea já está disponível e pode ser baixado gratuitamente por meio deste link.