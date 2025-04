Podcast: entenda mais sobre a expressão “revelou o pé”

No quadro Hora das Letras do programa Conexão Caturité, o professor Golbery explicou que a expressão popular “revelou o pé”, usada para se referir a uma queda, não está de acordo com a norma culta da língua.

O termo correto, segundo ele, é “resvalar”, que significa escorregar, tropeçar ou cair de forma leve. Assim, em vez de dizer “revelou o pé”, o ideal é dizer “resvalou”.

