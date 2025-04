Durante sua coluna semanal na Rádio Caturité FM, o professor e comunicador Golbery Rodrigues trouxe uma explicação detalhada sobre o significado da palavra ‘anistia’, termo frequentemente utilizado em contextos políticos e jurídicos, e que tem sido bastante mencionado nos últimos tempos.

Com seu estilo didático e acessível, Golbery destacou a origem e os diferentes usos do termo:

“É muito comum, atualmente, ouvirmos e lermos a palavra anistia. Mas você sabe o significado, a origem da palavra no contexto político e também no contexto jurídico? Pois é, anistia é um termo que tem origem grega, mas também tem um significado digno. No grego, a ideia é de esquecimento, e no latim, de perdão, cancelamento ou renegociação de dívidas. Então, é um termo que se usa na linguagem jurídica para significar o perdão concedido aos culpados por delitos coletivos, especialmente de caráter político.”

O professor também lembrou que o termo pode aparecer em outras situações, além do ambiente político:

“Sempre que você escutar a palavra anistia, como substantivo ou com o verbo anistiar, é nesse sentido: sentido de perdoar, de cancelar algum delito. Mas também pode ser empregado no sentido de negociar uma dívida, de perdoar um débito. Por exemplo, lá no contexto grego, já se dizia ser uma determinada prática. É muito importante conhecermos o significado dos termos na origem e no contexto de uso, para que possamos usar com propriedade.”

A coluna de Golbery Rodrigues é exibida semanalmente na programação da Rádio Caturité FM, levando aos ouvintes ensinamentos sobre a língua portuguesa de forma leve, educativa e sempre atualizada com os temas do momento.

Ouça a explicação completa.