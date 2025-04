O servidor técnico administrativo da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Anderson Victor Barbosa Cavalcante, recebeu, no dia 21 de março, o certificado de primeiro lugar do Prêmio Nacional de Melhor Tese de Doutorado em Ciência da Informação de 2024.

Com o trabalho intitulado de “Teoria crítica da informação: teoria crítica em ciência da informação no caminho da Escola de Frankfurt”, a premiação foi concedida pela Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ANCIB), durante o último Encontro Nacional, em novembro de 2024, na cidade de Vitória (ES).

Anderson, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) desde 2023, tem uma longa história com a UEPB.

Em 2012, formou-se como bacharel em Arquivologia pela Instituição e, logo em seguida, passou no concurso da Universidade Estadual, onde começou a trabalhar como arquivista, no Arquivo Central do Câmpus I, em Campina Grande.

Sua tese de Doutorado teve orientação do professor Edivanio Duarte de Souza e coorientação da professora Leilah Santiago Bufrem, sendo apresentada e aprovada no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da (UFPB). Além do certificado, que abrilhantará seu curriculum Lattes, Anderson também ganhou um leitor de livros digitais “Kindle”, como parte da premiação.

Segundo Anderson, quando a indicação para o prêmio já parecia honrosa demais, veio a notícia da vitória.

“Nem nos meus melhores roteiros, podia ter sonhado algo assim. Essa tese foi resultado de muitos começos e recomeços, de muitos ardis vividos, em especial, durante o período de sua feitura. Jamais pensei que venceria o prêmio, daí veio a vida real e venci, vencemos, na verdade, eu, Edivanio e Leilah”, reconhece.

Ele ainda afirma que este foi um “sim da Ciência, em geral, e da Ciência da Informação do Brasil, em particular, a essa pesquisa e a outras tantas, de fôlego teórico e crítico, que buscam iluminar questões e desafios do nosso campo e do nosso tempo, no presente e no futuro – fake news, desinformação, obscurantismo, entre outros”, disse

A tese de Anderson Victor, aprovada, credenciada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e agora premiada, está registrada na página da ANCIB, acessível por meio deste link , por ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da área.