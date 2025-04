UFCG lança edital para Cadastramento Socioeconômico

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC), publicou, nesta quinta-feira, dia 3, o edital para Cadastramento Socioeconômico de estudantes de graduação, brasileiros e internacionais, para acesso aos programas e auxílios de Assistência Estudantil. Em todos os campi, o período de cadastramento vai de 7 de abril a 3 de dezembro.

O parecer deferido no procedimento é condição para que os estudantes possam concorrer aos auxílios e programas de Assistência Estudantil da PRAC.

Para fazer o Cadastro Socioeconômico, o aluno deve estar regularmente matriculado ou cadastrado para ingresso em cursos presenciais de graduação da UFCG; possuir grupo familiar com renda per capita (por pessoa) menor ou igual a um salário-mínimo, entendendo-se por renda mensal per capita o valor bruto dos rendimentos da família, dividido pelo número de dependentes; além de atender aos critérios e normas expressos no edital.

Caso seja deferido, o cadastro efetivado para acesso aos programas de assistência estudantil será válido por 2 anos, sendo obrigatória a atualização dos dados socioeconômicos quando houver mudança na situação socioeconômica do núcleo familiar, por solicitação da PRAC, do Núcleo de Serviço Social ou por solicitação do estudante.

A efetivação do cadastro socioeconômico não se configura como inscrição direta nos programas da Assistência Estudantil, sendo imprescindível a inscrição do estudante em editais específicos de seleção, quando estiverem vigentes.

Procedimentos

O cadastramento socioeconômico deve ser feito via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), de acordo com as orientações descritas no edital. É preciso fazer um cadastro prévio como usuário externo.

O resultado da análise do cadastro estará disponível em até 25 dias úteis após a data da entrega da documentação completa pelo estudante e esclarecidas as informações necessárias para conclusão da avaliação socioeconômica. No momento da conclusão da avaliação, o estudante receberá e-mail do SEI comunicando a disponibilização do despacho do avaliador para sua ciência. Após a divulgação do despacho, haverá um prazo de até cinco dias úteis para recurso, via SEI, cujo resultado será informado num prazo de até cinco dias, também via SEI.

Dúvidas e esclarecimentos sobre o procedimento devem ser tiradas com os Núcleos de Serviço Social de cada campus:

Campus Campina Grande – nss.cg@setor.ufcg.edu.br

Campus Cajazeiras – Ticket: https://suporte.cfp.ufcg.edu.br

Campus Cuité – nss.ces@setor.ufcg.edu.br

Campus Patos – servsocial.cstr@gmail.com

Campus Pombal – dss.ccta@setor.ufcg.edu.br

Campus Sousa – servico.social.ccjs.ufcg@gmail.com

Campus Sumé – servicosocialcdsa@gmail.com