O prefeito Cícero Lucena assinou a medida provisória e encaminhou à Câmara Municipal de João Pessoa, nesta sexta-feira (4), o projeto de criação do Programa ‘Iniciativa Futuro’ (Pé-de-Meia Municipal). A proposta é um incentivo financeiro-educacional voltado para estudantes do 8º e 9º anos e ciclo IV da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que se destacam pela dedicação, aprendizagem e frequência na escola.

“Agora estamos dependendo da Câmara. Eu espero que na próxima semana já esteja aprovado para que eu possa implantar já esse mês, para que este projeto cumpra o seu papel, o papel não só de ajuda financeira, mas de oportunidade de que ele possa incentivar o aluno a ter mais tempo estudando na escola, ficando mais na escola, aprendendo tecnologia, praticando esporte, arte, cultura, ou seja, ajudando a formar o cidadão. Isso não tem preço, a felicidade de estar preparando o futuro da nossa cidade”, explicou Cícero.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, América Castro, após a aprovação do projeto na Câmara, os alunos receberão mensalmente R$ 200. Desse valor, eles ganharão R$ 100 dentro do mês corrido e outros R$ 100 ficarão em uma poupança que o estudante só terá acesso ao dinheiro após a conclusão do ano letivo.

Os alunos que se destacarem como líderes de sala e coordenadores de grupo, terão o acréscimo de R$ 100 mensalmente. Outra novidade é que os estudantes do 9º ano que se matricularem no Ensino Médio logo após a conclusão do Ensino Fundamental, receberão mais R$ 1.000 como forma de incentivo pela continuidade nos estudos.

“Hoje é um dia de muita alegria. Há seis meses que a gente está trabalhando neste projeto. É um projeto que o prefeito Cícero Lucena quer muito, porque traz também melhoria de renda para famílias necessitadas. Os nossos alunos receberão pelo incentivo da aprendizagem, da frequência, da participação na escola, uma ajuda financeira através de frequência em clubes de tecnologia, de artes, de cultura, de esportes, para que possa firmar justamente a permanência do aluno na escola”, explicou América.

O prefeito de Teresina-PI, Silvio Mendes, que está em João Pessoa para conhecer as ações desenvolvidas pela gestão de Cícero Lucena, aprovou esta iniciativa do Programa ‘Iniciativa Futuro’. “Estou muito feliz de visitar a cidade e aprender com tudo que está sendo feito aqui. Só tenho a parabenizar o prefeito Cícero por iniciativas como esta”, ressaltou Silvio.

A aluna Heloísa Livia, do 9º ano, celebrou a criação do Programa Iniciativa Futuro. Segundo ela, o recurso disponibilizado pelo programa será importantíssimo para ajudar na sua educação. “Eu faço curso de línguas no Centro de Línguas Estrangeiras e preciso de dinheiro para pegar ônibus, para lanchar, então esse dinheiro será muito útil para ajudar na minha educação. Estou muito feliz”, contou.