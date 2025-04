Podcast: professor destaca a importância do aprendizado contínuo

No quadro Momento UAMA, do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire abordou a importância do aprendizado contínuo e das novas oportunidades para pessoas a partir dos 50 anos.

Ele destacou como a neuroplasticidade permite que idosos desenvolvam novas habilidades, voltem a estudar e até ingressem novamente no mercado de trabalho.

O professor ressaltou exemplos de alunos da Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) que estão aprendendo novos idiomas, participando de concursos e se reinventando profissionalmente.

Além disso, Manoel Freire enfatizou que o envelhecimento ativo fortalece a autoestima, amplia o convívio social e contribui para uma vida mais saudável e produtiva.

Ouça o podcast aqui.