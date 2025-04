Professor explica questão de concurso sobre sujeito pós-verbal

O professor Golbery Rodrigues, especialista em língua portuguesa, trouxe uma análise importante sobre uma questão de concurso envolvendo função sintática. A questão apresentava a oração “Chegaram os livros” e pedia a classificação do termo destacado “os livros”.

Segundo o professor, muitos candidatos erram ao escolher a alternativa “substantivo”, pois o enunciado solicita a análise sintática e não morfológica. Ele explica que, ao lidar com função sintática, o foco deve estar no verbo. No caso, “chegar” é um verbo intransitivo e a pergunta essencial é: Quem chegaram? Resposta: os livros.

Embora a posição do sujeito esteja após o verbo (VS – verbo antes do sujeito), ele continua exercendo a função de sujeito. Assim, a resposta correta da questão seria a alternativa “C – sujeito”.

O professor reforça a importância de interpretar bem o enunciado para evitar erros e convida os estudantes a enviarem suas dúvidas para análise.

*Vídeo: ParaibaOnline