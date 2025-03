Podcast Hora das Letras: “Pix” tem plural? Professor explica

No quadro “Hora das Letras”, do programa “Conexão Caturité”, o professor Golbery Rodrigues abordou uma dúvida comum sobre o plural da palavra “pix”, que tem sido cada vez mais incorporada ao nosso vocabulário.

Ele explicou que, por ser um neologismo, o plural de “pix” ainda está em processo de adaptação ao idioma.

O professor explicou que, se seguir o padrão de palavras como “tórax”, o plural de “pix” seria invariável, ou seja, “os pix”. Por outro lado, se seguir a regra de palavras como “fax”, o plural seria “pixs”. No entanto, ainda não há uma definição definitiva, e o uso do artigo no plural já indica que a palavra está no plural.

A recomendação é aguardar o processo de adaptação e oficialização nos dicionários para entender qual regra será adotada.

Ouça o podcast.