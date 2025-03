UFPB oferece cursinho para o ENEM em João Pessoa e Bananeiras

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) oferece duas ações de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, voltadas para o público externo.

A primeira delas é o Cursinho Preparatório Pró ENEM 2025, uma iniciativa do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) no Campus III, em Bananeiras. As inscrições estão abertas até 31 de março e as aulas são presenciais.

O cursinho é direcionado a alunos que, por falta de recursos financeiros, não tiveram a oportunidade de se preparar adequadamente para o exame.

A taxa de inscrição é gratuita, devendo o interessado apresentar Identidade, CPF, declaração que comprove estar cursando o 3º ano do Ensino Médio, comprovante de residência, Histórico Escolar do Ensino Médio e um quilo de alimento não perecível.

Para fazer a inscrição, é necessário comparecer ao Bloco da BatCaverna, próximo à Praça da Fonte do CAVN, onde também fica localizada a Coordenação do Curso de Ciências Agrárias do CCHSA. As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, de 19h às 22h, no Bloco Alcides, do Campus III. O ano letivo começa no dia 1º de abril com a aula inaugural e, no dia 2, tem início as atividades.

O Cursinho Pró ENEM oferece aulas simuladas, foco na redação, material didático, aulas com convidados especiais, aulões e grupo exclusivo no Whatsapp.

Para esclarecer dúvidas e informações adicionais, são disponibilizados o e-mail cursinhoproenem.cchsaufpb@gmail.com, o número (83) 3533-5825 e o perfil do Instagram @cursinho_cchsa_ufpb.

Cursinho para pessoas que concluíram o ensino médio

A NEJAEM (Núcleo de Jovens e Adultos do Ensino Médio) da UFPB lança curso intensivo para o ENEM, voltado a estudantes que concluíram o ensino médio e ainda não ingressaram no ensino superior. O curso tem como objetivo preparação para o ENEM, orientação motivacional e assistência técnica durante as inscrições e no SISU, além de apoio na matrícula dos alunos aprovados.

O curso oferece (60) vagas gratuitas para o turno da tarde, e as inscrições seguem de 19 a 23 de março. As aulas iniciam no dia 01 de abril e vão até dia 08 de novembro, e acontecem no Centro de Educação (CE) no turno da tarde, das 13h às 17h, no bloco D.