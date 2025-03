Na manhã desta quarta-feira (19), o professor Golbery Rodrigues trouxe mais uma dica valiosa sobre o uso correto da língua portuguesa em sua participação semanal na Rádio Caturité FM. Durante o quadro, ele explicou por que a expressão “acesso restrito a funcionários”, comum em placas de estabelecimentos, não deve conter crase.

“O detalhe aqui é se este ‘a’, que antecede a palavra ‘funcionários’, está com crase. Temos que fazer aqui uma reflexão de uso. A crase exige partida e contrapartida antes do ‘a’ e depois do ‘a’. Ou seja, antes do ‘a’ é preciso que haja um verbo ou um nome que exija preposição ‘a’. E após esse ‘a’, precisa aparecer uma palavra feminina que admita o artigo feminino ‘a’. Ora, ‘funcionários’ está no masculino plural. Isso significa que não há entrega de um artigo feminino, então a contrapartida falhou. Não há razão para o uso do acento grave indicador da crase”, explicou o professor.

Golbery também esclareceu que, nesse caso, o “a” presente na expressão tem a função de preposição, exigida pelo verbo “acessar”.

“Esse ‘a’ não é artigo porque ‘funcionários’ não admite. É a preposição que o verbo ‘acessar’ exige”, concluiu.

Ouça aqui a explicação completa.