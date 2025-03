Vagas abertas para cursos de base tecnológica em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está oferecendo 260 vagas em 13 cursos de base tecnológica. Todos os cursos na modalidade presencial e de forma gratuita.

Cada curso tem 20 vagas disponíveis para pessoas com idade a partir de 15 anos. Os cursos, com duração de 2 meses, começam no próximo dia 24 de março. As inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.gle/UsgPEtip6oqZftzC9

As oportunidades são para os seguintes cursos:

– Redes de computadores;

– Montagem e manutenção de computadores;

– Design gráfico;

– Web designer;

– Jogos digitais;

– Programação em Phyton;

– Programação em Java;

– Eletrônica básica;

– Banco de dados;

– Fotografia;

– Webdesing avançado;

– Canva e CapCut;

– Letramento Digital.

Para o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, William Tejo Filho, esta é uma oportunidade ímpar. “Nosso objetivo é contribuir para a qualificação da comunidade. Oferecendo esses cursos, estamos ajudando a abrir mais portas para o mercado de trabalho e contribuindo para a população da ciência”, disse o secretário.

O preenchimento das vagas será realizado de acordo com a ordem de inscrição. A Secti possui uma lista de espera e a prioridade será para esses cadastrados.

Para mais informações está disponível o número (83) 98831-4447 ou Instagram @secti.cg.