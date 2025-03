Podcast: “Eu esqueci o livro” ou “Eu me esqueci do livro”?; descubra qual a forma correta

No quadro “Hora das Letras” do programa “Conexão Caturité”, o professor Golbery Rodrigues explicou a diferença entre “Eu esqueci o livro” e “Eu me esqueci do livro”.

Ambas as formas estão corretas, mas a escolha depende do uso pronominal do verbo.

Quando o verbo é pronominal, exige a preposição “de”, como em “Eu me esqueci do livro”.

Já sem o pronome, a preposição não é necessária: “Eu esqueci o livro”. O erro ocorre em construções como “Eu me esqueci o livro”, pois quem se esquece, se esquece de algo.

Ouça o podcast completo