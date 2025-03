Matemática: MEC vai tentar reduzir deficiência crônica de aprendizado

O Ministério da Educação lançará nos próximos dias um ´grande programa´ para tentar melhorar os resultados desastrosos de Matemática dos estudantes de escolas públicas do País.

Apesar de só 5% dos alunos terminarem o ensino médio com aprendizagem considerada adequada na disciplina, o MEC não tem até o presente um plano de melhoria com foco na Matemática, a exemplo do que ocorre com a alfabetização.

Conforme o jornal O Globo, o programa será chamado ´Toda Matemática´ e definirá a nota em avaliações nacionais, consideradas adequadas para alunos do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

*informações dadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.