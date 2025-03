Escola Municipal de Campina Grande cria clube de aprendizagem criativa para estudantes

A Escola Municipal Félix Araújo, no bairro do Catolé, desenvolveu para alunos do 3º e 4º ano um clube de aprendizagem criativa. O Educo.Work foi uma iniciativa do professor João Ademar de Andrade Lima que visa explorar com os estudantes componentes extracurriculares como Robótica, Cultura Maker e STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), alinhado ao Empreendedorismo e Propriedade Intelectual.

O “clubinho” nasceu a partir de outra iniciativa pedagógica. Em 2023, o professor escreveu o livro “Nossa Primeira Estória sobre o Xadrez”, uma poesia que narra aventuras das peças de xadrez – em referência ao Jogada de Mestre, projeto de xadrez da rede municipal.

As ilustrações foram feitas por alunos, na época, do 1º ano – ainda em fase de alfabetização – e os livros impressos foram vendidos na I Feira do Empreendedorismo com estudantes da Rede Municipal.

E como os projetos da educação acabaram se integrando entre si, nasceu o Educo.Work, uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cujo acrônimo se desdobra em “explorar”, “desenvolver”, “unir”, “criar” e “oportunizar” + work (no sentido de “dar certo”), com a intencionalidade pedagógica de adotar atividades “mão na massa”.

O livro físico agora virou e-book e está sendo vendido na versão para Kindle. Todo o dinheiro é revertido para o aquisição de materiais para o próprio clube, incentivando o empreendedorismo dos estudantes. O e-book pode ser adquirido por R$ 10 através do link https://a.co/d/9HhH1Hy.

“A ideia dele (livro) acabou sendo o embrião, meses depois, da criação do clubinho. E nada mais justo, digamos assim, de usar o que foi arrecadado com a venda do livro para ajudar na compra de componentes (resistores, LEDs, sensores, motores, cabos) que sempre usamos nas aulinhas de robótica e eletrônica”, explicou o professor e idealizador do clubinho, João Ademar.

O Educo.Work rendeu ao professor o prêmio de 3º lugar de educador nota 10, de 2024, do Instituto Alpargatas. O troféu foi entregue ontem, 13 de março, em uma solenidade que ocorreu no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa.

“Eu não ganho esse prêmio sozinho, mas ganham os meus pequenos estudantes, ganha a rede municipal de ensino, ganham os meus colegas, ganha todo mundo.”, disse João Ademar.

O clubinho acontece como atividade extracurricular do Programa Escola em Tempo Integral, do qual a escola faz parte. As aulas envolvem oficinas de criação e prototipagem, onde os estudantes utilizam materiais recicláveis e dispositivos eletrônicos para criar projetos de robótica, arte e tecnologia; desenvolvimento de projetos, que envolvem a criação de robôs; workshops de empreendedorismo para desenvolvimento de ideias de produtos ou serviços e simulação de atividades comerciais e palestras e atividades sobre Propriedade Intelectual.