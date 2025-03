Nesta sexta-feira, 14 de março, é celebrado o Dia Internacional da Matemática, uma data que destaca a importância dessa ciência na evolução da humanidade e no dia a dia das pessoas. Para entender melhor essa relação, a Rádio Caturité FM conversou com o professor de matemática José Lucas Galdino, que explicou como a matemática sempre esteve presente nas mais diversas áreas do conhecimento.

“De modo realmente bastante resumido, a matemática sempre acompanhou a evolução da humanidade. Ela surge, segundo o que a gente pesquisa, da necessidade prática de contar e medir coisas. Acho que todo mundo já ouviu aquela história de que antigamente os pastores de ovelhas, por exemplo, não tinham a dinâmica numérica que já temos hoje, o sistema de numeração. Eles costumavam, para cada saída de ovelha, colocar uma pedrinha dentro do bolso. E aí, no final do dia, quando as ovelhas voltavam, ele tirava aquelas pedrinhas. Se sobrasse alguma, era porque alguma ovelha se perdeu”, explicou.

Além das aplicações históricas, a matemática foi essencial para o desenvolvimento da engenharia, da navegação e até da computação. Um dos grandes símbolos dessa importância é o número π (pi), que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Não por acaso, a data escolhida para celebrar a matemática coincide com o formato americano da data (3/14), que lembra os primeiros dígitos do número π = 3,14.

“O número pi é fundamental na matemática, porque aparece em inúmeras fórmulas que envolvem áreas e volumes das figuras circulares. Ele é utilizado na física, na engenharia e até em fenômenos da natureza. Sem ele, não teríamos construções que envolvem curvas, GPS, estudo de órbitas planetárias e até equipamentos médicos, como ressonância magnética e tomografia computadorizada”, destacou o professor.

Além de ser o Dia do Pi, 14 de março também marca o aniversário de Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história. Para José Lucas Galdino, celebrar essa data é uma forma de incentivar o interesse pela matemática e desmistificar a ideia de que ela é inacessível.

“A matemática está presente em todas as áreas do conhecimento e no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que, para muitas pessoas, ela ainda não é bem vista. Então, celebrar esse dia ajuda a despertar o interesse pelo estudo da matemática e a valorizar a beleza e a utilidade dessa ciência”, concluiu.

O Dia Internacional da Matemática é um convite para refletir sobre como essa ciência transforma o mundo e impulsiona o progresso. Afinal, do passado ao futuro, a matemática segue sendo um pilar essencial para o desenvolvimento da humanidade.

Ouça a explanação completa.