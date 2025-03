No quadro Dicas de Português, veiculado pela Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues trouxe uma explicação detalhada sobre o significado da palavra ‘dedutível’ em diferentes áreas do conhecimento, destacando sua aplicação tanto na economia quanto no raciocínio.

Durante sua participação, Golbery esclareceu sobre o conceito de “parcela dedutível”, termo que vem sendo amplamente mencionado nos veículos de informação, especialmente no contexto do Imposto de Renda.

“A palavra dedutível tem um significado no campo da economia e também tem um significado no campo do raciocínio. Dedutível, na ideia de raciocínio, é o que se pode deduzir, inferir: eu deduzo, eu infiro. Na economia, é aquilo que se é passível de ser deduzido e se pode subtrair. Então, uma parcela dedutível é aquela que pode gerar um desconto fixo, que reduz o valor do imposto.”

A explicação do professor ajuda a compreender melhor o impacto das deduções no cálculo de tributos, esclarecendo que uma parcela dedutível no Imposto de Renda é aquela que pode ser abatida da base de cálculo, reduzindo assim o valor final a ser pago pelo contribuinte.

