Senac divulga vagas em mais de 150 cursos em diversas áreas

O Senac Paraíba já disponibilizou a programação de cursos para os meses de março e abril. São mais de 150 opções de capacitação em diversas áreas, como beleza, saúde, tecnologia da informação, moda, artes, gestão, comunicação, comércio, workshops, palestras, idiomas, gastronomia, hospedagem, produção de alimentos, turismo e oficinas.

As matrículas podem ser feitas online pelo site pb.senac.br, onde os interessados podem conferir todas as opções disponíveis. Para quem busca qualificação profissional, os cursos do Senac são uma excelente oportunidade de ingressar ou se destacar no mercado de trabalho.

Como se inscrever?

– Escolha a unidade onde deseja estudar

– Separe os documentos necessários (RG, CPF, comprovante de escolaridade)

– Vá até a unidade presencialmente ou faça sua matrícula online

Além disso, o Senac oferece descontos especiais para comerciários e dependentes que apresentarem a Credencial do Sesc.

A programação completa pode ser acessada aqui.