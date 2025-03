IFPB implementa proibição de uso do aparelho celular

Com a volta às aulas no âmbito do IFPB, os estudantes do ensino técnico integrado terão que se adaptar a uma nova rotina: a da proibição do uso de celulares nas dependências do Instituto. A lei nº 15.100/2025 foi sancionada no mês de janeiro pelo Governo Federal e atinge todas as escolas da educação básica, públicas e privadas. No IFPB, uma portaria interna aborda o assunto.

A medida, que visa salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes, trará uma nova rotina para os estudantes. Sem o uso de telas, a expectativa é que haja um aumento no foco e no aprendizado e consequentemente, a redução das distrações, melhorando a qualidade do convívio entre os colegas.

“A lei vem para que possamos não só cuidar dos aspectos pedagógicos da aprendizagem, mas também do cuidado com a saúde dos nossos estudantes. Fizemos (PRE e PRAE) um início de diálogo com os gestores do Ensino (DDEs) e com representantes estudantis para que pudéssemos traçar estratégias de cuidado e conscientização no uso dos aparelhos eletrônicos”, destacou o Pró-Reitor de Ensino, Neilor César dos Santos.

Como a decisão impacta diretamente no comportamento de uma parcela considerável de estudantes do IFPB, a portaria prevê a proibição, as exceções e as ações que serão tomadas para possibilitar essa mudança.

“Queremos construir um ambiente escolar mais equilibrado, reduzindo por exemplo as distrações, e fortalecendo a convivência social. Alguns desafios sempre são apontados devido à mudança cultural a ser implementada, mas é necessário levar em consideração a garantia do exercício dos direitos fundamentais por toda a comunidade escolar’, concluiu o Pró-Reitor.

Ações educativas

Para facilitar a adaptação, haverá ações de conscientização dos estudantes sobre a interferência dos aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nas práticas educativas, na saúde mental e na socialização; e atividades visando a socialização.

“Estamos elaborando materiais voltados para estudantes e familiares para auxiliar na compreensão sobre esse tema. Nos processos de capacitação dos servidores também iremos relacionar essa temática sobre nomofobia e uso de celulares. É importante ressaltar que esse processo de adaptação inclui não só estudantes como servidores e instituições de uma forma geral”, enfatizou a Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, Anna Clara Feliciano Mendonça.

A portaria prevê a disponibilizarão espaços de escuta e de acolhimento para receberem estudantes ou servidores que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado de telas e de nomofobia, bem como realizar ações de orientação e sensibilização dessas temáticas junto a comunidade acadêmica.

A lei se aplica a todos os estudantes do ensino técnico integrado, exceto Educação de Jovens e Adultos (Proeja).