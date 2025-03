Governo abre inscrições para o Programa Agente Jovem Ambiental

Os estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual de Ensino já podem se inscrever para participar do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), com bolsa-auxílio de R$ 200,00, durante seis meses. Desenvolvido pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, o programa oferece 2 mil vagas em diversas regiões da Paraíba. As inscrições podem ser feitas no site www. agentejovemambientalpb.com.br.

O programa foi apresentado pela secretária de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense, nesta segunda-feira (10), durante café da manhã para imprensa. Ela explicou que o programa tem o objetivo de envolver jovens paraibanos em ações que fomentam a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, observando às peculiaridades locais e o desenvolvimento em várias regiões do estado, colaborando na formação cidadã e na promoção do bem estar em sociedade.

“Esse projeto é extremamente importante para que a gente consiga levar capacitação para as pessoas em todo o estado e também fazer com que esses jovens nos tragam as suas ideias, suas experiências locais, fazendo com que a gente tome decisões coletivas, capazes de garantir ações positivas para o nosso meio ambiente”, destacou a secretária.

Além da bolsa-auxílio mensal de R$ 200,00, os jovens terão capacitação e certificação em temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Dentre as atividades previstas estão ações em escolas e comunidades, além de trabalhos em parques públicos, no Jardim Botânico, em parques de energias renováveis e em arranjos produtivos locais.

Nessa primeira etapa, o Programa Agente Jovem Ambiental beneficiará 63 municípios divididos por região. Entre os municípios estão: João Pessoa, Guarabira, Solânea, Araruna, Cacimba de Dentro, Cuitegi, Dona Inês, Borborema, Casserengue, Arara, Campina Grande, Soledade, Alagoa Grande, Boa Vista, Esperança, Areia, Algodão de Jandaíra, Pilões, Remígio, Cuité, Nova Floresta, Picuí, Frei Martinho, Baraúna, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati, Damião, Barra de Santa Rosa, Sossêgo, São Vicente do Seridó, Monteiro, Serra Branca, Sumé, Patos, Juazeirinho, Taperoá, Itabaiana, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Juripiranga, Ingá, Caldas Brandão, Itatuba, Gurinhém, Mamanguape, Itapororoca, Mataraca, Curral de Cima, Queimadas, Boqueirão, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Conde, Caaporã, Pitimbu, Alhandra, Lucena, Mari, Sapé, Cruz do Espírito Santo e Sobrado.

A secretária Rafaela Camaraense explicou que o programa irá se estender para outras regiões do estado a partir do segundo semestre deste ano. “Vamos iniciar com essas vagas e, posteriormente, iremos estender o programa para que outros jovens, de regiões que não foram contempladas nessa primeira etapa, possam também contribuir com a preservação do meio ambiente”, ressaltou.

Acompanhamento – O coordenador técnico da Semas, Adroilzo Fonseca, destacou que os jovens serão acompanhados por técnicos especializados para executar ações em suas casas, praças e áreas verdes. “Todos os participantes serão acompanhados por técnicos e receberão certificados em temas ambientais, consolidando uma formação diferenciada e prática para seus futuros”, afirmou.