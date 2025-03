Vídeo: professor esclarece sobre o uso correto de “vós” e “voz” na língua portuguesa

No quadro sobre o uso correto da língua portuguesa no Jornal da Manhã, o professor Rodrigues abordou um erro comum na escrita da expressão “Jesus, eu confio em vós”, bastante utilizada em contextos religiosos.

Ele explicou que a forma correta é “vós” (VÓS, com acento agudo), pois se trata da segunda pessoa do plural, equivalente a “tu” no singular. O erro mais frequente é a grafia incorreta “voz” (VOZ, sem acento), que se refere ao som produzido pelas cordas vocais e não cabe nesse contexto.

Além disso, o professor destacou que a palavra “vos” (VOS, sem acento) também existe, mas funciona como pronome oblíquo, como em “Amai-vos uns aos outros”.

Por fim, alertou que a grafia “vóz” (VOZ com acento agudo) não existe na norma culta da língua portuguesa.

Com essa explicação, o professor Rodrigues trouxe mais clareza sobre a diferença entre “vós”, “vos” e “voz”, reforçando a importância do conhecimento gramatical na escrita correta.