Governo da Paraíba abre edital para bolsas de graduação na Espanha

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), lançou nesta quarta-feira (6) o edital do Programa Paraíba sem Fronteiras (PBsF) para concessão de bolsas de graduação destinadas à mobilidade internacional (realização de parte dos estudos em uma instituição estrangeira) na Mondragon Unibertsitatea (MU), localizada no País Basco, Espanha.

Com 24 vagas, serão selecionados estudantes de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas paraibanas para um semestre acadêmico na instituição, durante o ano letivo de 2025/2026. Além disso, os intercambistas receberão benefícios em moeda local ou real brasileiro, com auxílio de serviços consulares, uma mensalidade em euro e auxílio deslocamento.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), Claudio Furtado, destacou que, neste edital, as vagas para a Espanha aumentaram. “Conseguimos ampliar significativamente o número de vagas para a Espanha, fruto de um esforço direto do Governo do Estado, através do nosso governador João Azevêdo, em fortalecer as parcerias internacionais. Além da vivência acadêmica, o Programa também vai proporcionar uma experiência cultural única para esses estudantes paraibanos”, disse.

As inscrições têm início no próximo dia 12 e podem ser feitas até o dia 31 de março, via SIGFAPESQ-PB.

Resultado – Os candidatos serão avaliados com base no cumprimento dos requisitos do edital, análise de mérito do plano de estudos e carta de intenção. Os resultados serão divulgados nos canais oficiais da Fapesq/PB e no Diário Oficial do Estado, no dia 30 de abril de 2025, segundo prevê o edital.

Quem pode se inscrever? São elegíveis apenas candidatos matriculados em cursos de graduação vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) públicas sediadas no estado da Paraíba, que tenham firmado Acordo de Adesão ao Programa Paraíba sem Fronteiras. São elas: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Universidade Estadual da Paraíba; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal da Paraíba.

Cursos disponíveis – As bolsas estão distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento, incluindo Engenharias, Educação, Humanidades e Comunicação. No semestre de outono, destacam-se vagas para Engenharia de Design Industrial e Desenvolvimento de Produto, além de cursos na área de Educação e Humanidades. No semestre da primavera, estão abertas vagas para cursos como Jornalismo e Comunicação, Transformação Social e Organizacional e o Programa Multidisciplinar da Mondragon Unibertsitatea.

Clique aqui para consultar o edital na íntegra.

Confira o cronograma completo: