A Fundação Pedro Américo, em parceria com o Centro Universitário Unifacisa, anunciou a abertura das inscrições para o cursinho preparatório para o Enem 2025. A iniciativa é gratuita e é destinada a alunos da rede pública e bolsistas integrais de escolas particulares de Campina Grande e região. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março de 2025.

O cursinho oferecerá aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h35, abordando todas as áreas do conhecimento exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os participantes também terão acesso a material didático gratuito.

Os encontros ocorrerão de 24 de março a 14 de novembro de 2025 na sede da Fundação Pedro Américo, localizada na Rua Luiza Bezerra Motta, 200, Catolé, Campina Grande.

Quem pode se inscrever?

Para participar do curso, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola particular como bolsista integral;

Não estar cursando o 3º ano do ensino médio em regime integral;

Ter disponibilidade para frequentar as aulas presenciais;

Ter idade igual ou inferior a 25 anos.

Ao todo, serão oferecidas 55 vagas, além de uma lista de espera para reposição de possíveis desistências.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas on-line, por meio do formulário disponível no site da Fundação Pedro Américo. O prazo começa às 8h do dia 26 de fevereiro e se encerra às 17h do dia 14 de março de 2025.