Campina Grande: estudantes da Rede Municipal visitam Museu de História Natural

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), promoveu na manhã desta quinta-feira, 6 de março, a primeira visita da Escola Municipal Monsenhor Sales ao Museu de História Natural da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), retomando, neste ano, o projeto “Museu vai à Escola e a Escola vai ao Museu”.

Participaram da atividade 49 alunos, do 3º e do 4º ano, que tiveram a oportunidade de conhecer o acervo do museu, que abriga fósseis e materiais geológicos da região, além de objetos que contam a história local e da Paraíba.

A iniciativa contempla exclusivamente as turmas de ensino integral, focando nas turmas do 3º, 4º e 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é proporcionar um contato direto com o patrimônio histórico e científico da região, promovendo um aprendizado fora da sala de aula e ampliando o horizonte cultural dos estudantes.

Mariluce Dias da Silva, professora técnica da equipe de educação patrimonial da Seduc, ressaltou a importância do projeto.

“O ‘Museu vai à escola e a escola vai ao Museu’ tem o objetivo de proporcionar aos alunos da rede municipal um contato direto com a nossa história, a história de Campina Grande, da Paraíba e da colonização. O museu é um lugar de conservação e valorização do nosso patrimônio cultural, não apenas um depósito de objetos antigos”, explicou Mariluce.

Para a aluna Emilly, do 4º ano da Escola Municipal Monsenhor Sales, a visita foi encantadora para todos. “Estou achando muito legal! É muito bom conhecer coisas bem antigas. E o que mais gostei foi a cauda da baleia, porque ela é muito grande e interessante”, disse a estudante, demonstrando grande interesse pela experiência vivenciada.

Odete Guimarães, supervisora da Escola Monsenhor Sales, enfatizou a importância desse tipo de atividade educacional para os estudantes. Ela ressaltou,que a importância dessa atividade é imensurável.

“Muitas dessas crianças têm pouco acesso a essas informações, e quando elas têm o contato direto com os objetos arqueológicos, elas percebem que tudo o que aprenderam na sala de aula pode ser visto e tocado aqui”, afirmou Odete.

A supervisora também destacou a relevância da parceria com a Seduc, que disponibilizou transporte para os alunos, possibilitando que participassem de aulas extraclasse fora da escola. “Hoje, temos essa possibilidade de levar as crianças para fora da sala de aula, o que amplia muito a aprendizagem delas”, disse Odete Guimarães.