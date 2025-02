Na edição desta quarta-feira (26) da sua coluna semanal ‘Hora das Letras’, na Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues destacou a importância de evitar os vícios de linguagem na comunicação oral e escrita. Com exemplos práticos, ele explicou como a ambiguidade, a cacofonia e o gerundismo podem comprometer a clareza da mensagem.

“Nós temos que evitar a ambiguidade, o duplo sentido. Não podemos deixar o nosso ouvinte, o nosso leitor com dúvida a respeito de uma informação denotativa que nós passamos”, alertou Golbery. Ele exemplificou com a frase “Eu vi a menina com o binóculo”, que pode gerar confusão sobre quem, de fato, estava usando o objeto.

Outro ponto abordado foi a cacofonia, que ocorre quando a junção de palavras cria um som indesejado. “Dei um beijo na boca dela. O finalzinho de uma palavra com a outra tem a palavra ‘cadela’ embutida. Então, é preciso evitar, é preciso repensar o que vai ser dito”, explicou.

O professor também criticou o uso excessivo do gerúndio, conhecido como gerundismo. “Ah, vou estar enviando o e-mail daqui a pouco. Minha gente, não precisa de tudo isso. Eu enviarei o e-mail daqui a pouco e a coisa fica resolvida!”, disse ele, reforçando a importância de frases diretas e objetivas.

Para finalizar, Golbery Rodrigues fez um apelo para que as pessoas prestem mais atenção na forma como se comunicam: “A dica de hoje é no sentido de nós pensarmos sobre o que vamos escrever, sobre o que vamos falar, para que o leitor, para que o ouvinte receba a clareza necessária, já que a informação é denotativa.”

A coluna do professor Golbery Rodrigues vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo dicas valiosas sobre a língua portuguesa e ajudando os ouvintes a aprimorar sua comunicação.

