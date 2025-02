Início da nova gestão da UFCG é marcado por ato simbólico

Um ato simbólico realizado em frente ao prédio da Reitoria marcou, na manhã dessa segunda-feira, dia 24, o início do mandato do professor Camilo Farias como reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) para o quadriênio 2025-2028.

Além dos representantes dos estudantes (DCE) e dos sindicatos dos professores e dos servidores técnico-administrativos, também, externaram os cumprimentos e celebraram a redemocratização, entre outros, o secretário executivo da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do governo estadual, André Ribeiro, e o ex-reitor Vicemário Simões – reeleito democraticamente em 2019 e não empossado – que falou sobre a importância do processo de escolha democrática e desejou sucesso aos professores Camilo e Fernanda Leal na gestão institucional. “A democracia não é uma função descontínua”, enfatizou.

A vice-reitora eleita, professora Fernanda Leal, destacou a necessidade de união em torno da nova administração.

“Nossa gestão tem o compromisso de fazer com que a UFCG cresça igualmente no Agreste, no Sertão, no Cariri e no Curimataú. Sintam-se abraçados e representados nessa gestão que começa. Obrigada a todos e não soltem as nossas mãos. Façam o controle social da nossa gestão e sintam-se parte de um projeto que deve ser eficiente, em termos técnicos, sociais, mas também humanos e democráticos. É tempo de muito trabalho”, enfatizou.

Emocionado, o reitor Camilo Farias ressaltou o momento histórico de restabelecimento do processo democrático, também destacando a importância da participação da comunidade na gestão. “Essa gestão precisa do suporte e da confiança da comunidade. Eu peço que acolham a nossa equipe, que foi escolhida pensando na capacidade técnica e de interlocução. Precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa construir a melhor UFCG de todos os tempos. Seremos dialógicos e contamos com a ajuda de todos”, destacou.

Os professores Camilo Farias e Fernanda Leal foram eleitos com 61,32% dos votos válidos no segundo turno da consulta democrática à comunidade da UFCG, realizada em dezembro passado, e o Decreto presidencial de nomeação de Camilo Farias foi publicado no último dia 14, em Edição Extra do Diário Oficial da União.

A solenidade de posse, em Brasília, está dependendo de agendamento pelo Ministério da Educação. Após esta definição, será marcada a solenidade de investidura de cargo da vice-reitora e dos novos pró-reitores e secretários, em reunião extraordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário.