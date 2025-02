Alunos da Rede Municipal de João Pessoa ganham bolsa do CNPq

A Robótica Educacional implantada pela atual gestão nas escolas da Rede Municipal de Ensino da Capital não para de dar frutos. Nove alunos da rede ganharam bolsas de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“A bolsa CNPq é um prêmio para os melhores alunos do país, e estamos muito orgulhosos de nossos alunos e dos nossos profissionais que os acompanharam. Demonstramos que com dedicação e esforço podemos chegar a grandes conquistas, a grandes resultados! Que essa bolsa seja um incentivo para continuarem desenvolvendo suas atividades com dedicação. Parabéns!”, disse com orgulho a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro.

As equipes de robótica dos alunos da Escola Municipal Major José de Barros Moreira (Bairro dos Ipês), Escola Municipal Ativa Integral (EMAI) Professor Paulo Freire (Jardim Veneza), e EMAI Durmeval Trigueiro (Rangel) foram vencedoras na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), na edição 2024, e participaram da etapa nacional realizada em outubro do ano passado, em Goiânia, onde tiveram excelente desempenho.

Cada aluno receberá uma bolsa no valor de R$ 300, durante 11 meses. O resultado das bolsas foi anunciado pela Coordenação Nacional da OBR neste mês de fevereiro, após a análise final dos projetos apresentados de todo o Brasil.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento dos esforços das nossas equipes por parte da organização Nacional, isso estimula outras equipes a buscarem melhorar a cada ano, além disso, a Paraíba foi o segundo Estado com maior número de bolsas a ser contemplado pelo CNPQ”, comentou Fagner Ribeiro, representante estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica na Paraíba.

Essas bolsas são um diferencial muito importante para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do Ensino Fundamental, Médio e de educação profissional da Rede Pública, mediante a participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisadores qualificados.

“O envio e o incentivo dos alunos a participarem de competições e olimpíadas de conhecimentos pela gestão municipal, a exemplo da Olimpíada Brasileira de Robótica, tem permitido aos alunos da rede pública de João Pessoa, a terem acesso a oportunidades ímpar para desenvolverem novas competências que serão amplamente utilizadas em sua vida profissional e acadêmica”, disse o diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação, Elisson Dutra.

Lucas Jovem Cardoso de Almeida e Nilton Gabriel Galdino da Silvo formaram a equipe Major Bots 2, da Escola Major José de Barros. Eles conquistaram o 1º lugar na categoria resgate.

Lucas Jovem falou da importância desse reconhecimento do esforço deles. “Eu acho que a bolsa não é apenas um presente de participação ou algo assim. Eu acho que a bolsa é um reconhecimento do esforço e da dedicação, e não por qualquer coisa. Assim como eu, milhares de crianças e adolescentes se esforçaram para chegar aonde chegamos, e eu espero que esse ano seja muito mais especial do que o ano passado foi para mim, e que tudo dê certo, pois, esse ano serei melhor do que fui ano passado” disse confiante.

Quem também não escondeu a alegria e emoção ao ser premiado com a bolsa CNPq foi o aluno Geovane Araújo da Silva, da EMAI Professor Durmeval Trigueiro Mendes.

“Quando a minha professora me contou que a minha equipe foi premiada com uma bolsa eu fiquei muito feliz e emocionado. Eu não esperava, confesso que eu achava que a temporada de Robótica Artística tinha encerrado em Goiânia, mas com essa notícia eu vi que não acabou. Estou muito feliz em saber que todo o meu esforço e o da minha equipe foi reconhecido e alcançamos o mérito final. Essa bolsa vai me ajudar a realizar meu sonho, que é ter o meu notebook, pois irei estudar bastante e me formar um grande programador”, falou Geovane.

Geovane Araújo fez parte da equipe ‘Gaviões’ juntamente com Kauane Vitória da Silva Santos e Edgleison Júnior Alves de Araújo. Juntos conquistaram o 3º lugar na categoria ‘Artística’.

A outra equipe premiada com a bolsa CNPq foi a ‘Desbravadores’, formadas pelos alunos Alícia Nayara Vieira Alvino da Silva, Diego Maia Magalhães, Marcos de Jesus Gomes da Silva e Maria Heloiza Muniz Pereira Mendonça, da EMAI Professor Paulo Freire. Eles alcançaram o 2º lugar na categoria ‘Resgate’.