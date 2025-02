Prefeitura de Campina Grande abre inscrições para especialização sobre Ética em Inteligência Artificial

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), anuncia a abertura de 15 vagas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Ética em Inteligência Artificial na modalidade Educação à Distância (EaD).

As vagas são ofertadas através da Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o Polo Municipal de Campina Grande gerenciado pela Seduc, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Podem participar da seleção candidatos que já tenham concluído uma graduação reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC) ou possua diploma de graduação emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) estrangeira, devidamente revalidado nos termos da lei; ou ainda declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o candidato em condições de concluir o curso antes da matrícula institucional no Programa.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no período de 6 a 13 março de 2025, de forma on-line, através do endereço: https://sigaa.ufpb.br. O candidato deve selecionar o caminho: Processos Seletivos > Processos Seletivos – Lato Sensu para consultar o edital e efetuar a inscrição online.

O Processo Seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção constituída por docentes vinculados ao Departamento de Filosofia. A seleção constará de duas etapas: análise de um Resumo de Problema de Pesquisa em Ética em Inteligência Artificial (EIA) e análise de uma Carta de Intenções. A nota final do candidato aprovado no exame eliminatório será obtida por meio da média aritmética das notas relativas às duas análises.

O curso terá certificação de 585 horas com duração de 15 meses. Embora a modalidade do curso seja EaD, as provas serão aplicadas presencialmente em cada polo. A divulgação do resultado preliminar será feita no dia 28 de março e o início das aulas está previsto para 14 de abril, através da plataforma Moodle.