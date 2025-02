Podcast: aprenda a diferença prática entre adjetivo e advérbio

No quadro ‘Hora das Letras’, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues explicou, de forma simples e objetiva, a diferença entre adjetivo e advérbio.

Ele destacou que o adjetivo é variável em número e gênero, enquanto o advérbio é invariável.

Com exemplos práticos, como as frases “Ele é baixo” e “Ele fala baixo”, o professor demonstrou que o primeiro “baixo” é um adjetivo, pois pode variar para “baixos” ou “baixas”, enquanto o segundo é um advérbio de modo, pois permanece inalterado no plural.

Ouça o podcast completo.