Divulgada lista dos candidatos aptos ao cadastro no Pé-de-Meia Licenciaturas na UFPB

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal da Paraíba (PRG/UFPB) divulgou a lista dos candidatos aptos a concorrerem no Programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A lista contempla candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 para cursos presenciais de licenciatura, nos campi de Areia, Bananeiras, João Pessoa e Litoral Norte.

De acordo com o documento publicado pela PRG, podem se candidatar ao Programa quem obteve nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e está regularmente matriculado na UFPB em cursos que formam para a docência, a exemplo das licenciaturas em Pedagogia, Letras e Matemática.

Ainda segundo a Pró-Reitoria, os candidatos elegíveis para recebimento do auxílio receberão e-mail da PRG, informando sobre o cadastro. Quem se enquadra nos critérios de elegibilidade do Pé-de-Meia Licenciaturas e não recebeu a notificação da UFPB deve enviar e-mail para prg@prg.ufpb.br.

A pré-inscrição, que consiste na manifestação de interesse do candidato para ser contemplado pelo Pé-de-Meia Licenciaturas – o cadastro ainda não implica concessão da bolsa –, deve ser realizada até o dia 30 de março, por meio da Plataforma Freire.

A bolsa – O valor da bolsa, que será paga a partir de maio, é de R$ 1.050 por mês – até o final do curso de licenciatura –, sendo R$ 700 para saque imediato e R$ 350 retidos como poupança, valor que é liberado no caso de ingresso, após conclusão do curso, como professor da rede pública de ensino.