Sesc Campina Grande anuncia cursos gratuitos e acessíveis para 2025

O Sesc Campina Grande está preparando um 2025 repleto de oportunidades educacionais para comerciários, seus dependentes e o público em geral.

A gerente de educação da unidade, Rozilane Chaves, destacou em entrevista ao Jornal da Manhã a variedade de cursos disponíveis, muitos deles gratuitos, que atendem desde crianças até adultos que desejam retomar os estudos ou se preparar para o futuro acadêmico.

“Chega em 2025 com muitas novidades na educação para a família dos comerciários, seus dependentes e o público em geral. Temos muitas opções aqui em nosso setor e uma delas é para você que não concluiu o ensino fundamental e o ensino médio. Ofertamos a modalidade EJA, que você pode escolher o formato de estudar se adequando à sua necessidade, seja no presencial, seja a distância. Esta modalidade é totalmente gratuita”, explicou.

Além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Sesc oferece um curso preparatório para o Enem, com aulas no turno da manhã e da noite. “Caso você queira fazer uma revisão de todos os conteúdos e de todas as disciplinas, temos o nosso preparatório para o Enem. Nossa equipe está pronta e preparada para ir junto com você em busca do seu sonho e é gratuito”, destacou a gerente.

Os estudantes do ensino médio também podem contar com aulas isoladas de redação e matemática, além de turmas de idiomas.

“Temos nossa turma de idiomas, o Idioma Teams, que é para alunos de 10 a 13 anos, e jovens e adultos a partir dos 15 anos. Também temos nossa turma de espanhol básico, que é a partir dos 15 anos, onde serão administradas noções básicas do idioma espanhol. E é gratuito”, complementou Rozilane.

Todos os cursos são oferecidos em um ambiente moderno e acolhedor, com salas climatizadas, teatro, laboratório de informática, espaço maker e biblioteca. “Nossos valores são acessíveis a todos os públicos, portanto, não perca tempo e entre em contato”, concluiu.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (83) 98108-4077.