Na edição desta semana do quadro ‘Hora das Letras’, na Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues tirou mais uma dúvida dos ouvintes. Sempre atento aos detalhes da língua portuguesa, ele explicou a grafia correta da frase “Jesus, eu confio em vós!”, frequentemente escrita com erros.

Golbery começou saudando a equipe do programa e destacando a importância de alinhar a beleza da informação com a correção gramatical. Ele ressaltou a necessidade de pontuação correta e explicou a diferença entre “voz” (com Z) e “vós” (com acento agudo).

“Jesus é um vocativo, ou seja, estamos chamando alguém, por isso precisa de uma vírgula após o nome. Além disso, como a frase expressa fervor, o correto é finalizá-la com um ponto de exclamação. E atenção: ‘vós’ é um pronome pessoal e deve ser escrito com S e acento agudo, diferentemente de ‘voz’, que se refere ao som que emitimos.”

Finalizando, Golbery desejou que a dica trouxesse luz aos ouvintes e reforçou a importância de escrever corretamente para preservar a beleza da língua portuguesa.

Ouça o podcast completo.