A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), ampliou a oferta de escolas em tempo integral na rede municipal de ensino. Agora, o ensino integral no município avança de 18 para 20 escolas, com a aprovação da nova matriz curricular em 2025. As duas novas escolas passaram a ser unidades de ensino em tempo integral. Além das modalidades esportivas, como karatê e vôlei, o balé está sendo incluído na matriz, como também a ampliação do ensino bilíngue.

As duas novas unidades que passam a oferecer a modalidade em tempo integral são as escolas Dr. Assis Chateaubriand (com duas turmas de 2º ano) e Vereador Antônio José Rodrigues (funcionando integralmente com as turmas de 1º ao 5º ano). Com esta ampliação, a Rede passa a atender 2.091 estudantes em tempo integral, representando um aumento de 518 vagas em relação ao ano passado, quando 1.573 alunos já eram atendidos.

Para a professora Alana Firmino, o ensino integral representa uma oportunidade para que os estudantes tenham uma aprendizagem reforçada pela dinâmica da continuidade do ensino reforçado no contraturno.

“Os estudantes estão muito ansiosos para passarem mais tempo na escola, especialmente por conta das oficinas que vão ter no contraturno. Para a educação de base é muito importante a permanência na escola, porque a gente sabe que as atividades devem ser reforçadas. Então, no primeiro momento os estudantes têm as atividades normais da turma e à tarde tem o reforço. É uma ferramenta a mais que eles terão e que vai permitir que tenham o estudo continuado”, disse a professora.

A medida de ampliar o ensino integral reflete o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação e a ampliação do acesso dos estudantes à educação integral, como explica a diretora de apoio às escolas, Ana Lúcia Fernandes.

“Saímos de 18 para 20 escolas, trazendo para 2025 a matriz curricular aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, que fortalece o programa em si e com isso, além do quantitativo de escolas, estamos com três escolas em reforma. Assim que inauguradas passarão a ser integral, que é a Escola Tiradentes, Melo Leitão, e Cícero Virgínio. Além disso, vamos reforçar as modalidades esportivas, trazendo mais aulas de karatê e voleibol, como também nas expressões artísticas e o balé, que fará parte dessa matriz curricular. Unido a tudo isso ainda temos a ampliação no ensino bilíngue, em que nós tínhamos uma aula de iniciação da língua inglesa e agora serão duas horas, ou seja, uma ampliação também da carga horária, destacou a diretora.

As escolas em tempo integral da Rede Municipal de Campina Grande são espaços que oferecem educação de qualidade, com a inclusão de atividades curriculares e extracurriculares, além de projetos especiais voltados para o desenvolvimento integral dos alunos. Atualmente, todas as unidades de ensino integral são bilíngues, oferecendo ao corpo estudantil, uma formação diferenciada.

Além da expansão no número de escolas, houve também o investimento na formação e ampliação do quadro de professores. O município contratou profissionais especializados em modalidades esportivas, além de novos docentes para as áreas das artes, garantindo uma oferta ainda mais diversificada e qualificada.

Confira a lista das escolas que oferecem a modalidade de ensino em tempo integral:

EMEF Est. Leonardo Vitorino Guimarães

EMEF Félix Araújo

EMEF Lúcia de Fátima Gayoso Meira

EMEF Dep. Petrônio Figueiredo

EMEF Luiz Joaquim Avelino

EMEF Lions Prata

EMEF Ceai Dr. Elpídio de Almeida

EMEF Ceai João Pereira de Assis

EMEF Manoel da Costa Cirne

EMEF Prof.ª Selma Agra Vilarim

EMEF Dr. José Tavares

EMEF Poeta Álvaro Guedes Pinheiro

EMEF Monsenhor Sales

EMEF Maria da Luz

EMEF José Gomes Filho

EMEF Ana Azevedo

EMEF Gustavo Adolfo Cândido Alves

EMEF Dr. Chateaubriand

EMEF Vereador Antônio José Rodrigues

EMEF Maria Salomé Alves dos Santos.