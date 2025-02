Acontece a primeira reunião de transição administrativa na UFCG

Aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 17, a primeira reunião de transição da gestão administrativa da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) para o quadriênio 2025-2028.

O encontro entre o reitor Antônio Fernandes e o reitor nomeado, Camilo Farias, aconteceu na sala de reuniões da Reitoria, com a presença da vice-reitora eleita, Fernanda Leal, membros da gestão atual e da comissão de transição do novo reitorado, representantes dos sindicatos (docentes e técnico-administrativos), do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e da Procuradoria Federal junto à UFCG.

Desejando sucesso aos futuros gestores na condução da universidade e falando sobre os desafios para a nova gestão, o reitor Antônio Fernandes apresentou uma proposta de cronograma para as reuniões setoriais, em que serão entregues e publicados relatórios individuais de gestão e de transição, com informações sobre as continuidades e urgências de cada pasta administrativa.

Camilo Farias destacou a importância do momento de revigoramento institucional, agradeceu a disponibilização dos relatórios e solicitou que as reuniões setoriais sejam realizadas nos próprios setores, para que a comissão de transição perceba a infraestrutura e pontue as demandas específicas.

Solicitou, também, urgência nas informações sobre os concursos públicos, licitações, convênios e demandas judiciais em andamento e, sobretudo, a continuidade do funcionamento dos restaurantes universitários.

As primeiras reuniões setoriais acontecerão nesta terça-feira, dia 18: na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Prac), pela manhã, e na Pró-Reitoria de Extensão (Propex), à tarde. Também ficou pré-agendada, caso necessária, uma nova reunião entre as equipes dos reitorados em transição – na próxima sexta-feira, dia 21.

Nomeação

O Decreto presidencial de nomeação do professor Camilo Farias como reitor da UFCG para o quadriênio 2025-2028 foi publicado na última sexta-feira, dia 14, em Edição Extra do Diário Oficial da União, e entrará em vigor no dia 24 de fevereiro.