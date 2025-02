SiSU 2025: UFCG publica Lista de Espera dos candidatos; confira

A Comissão de Processos Vestibulares (Comprov) publicou na tarde desta sexta-feira, dia 14, a relação completa, com os nomes de TODOS os candidatos que manifestaram interesse em participar da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2025 da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e que poderão ser convocados para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos da instituição.

Na lista, o candidato poderá consultar sua nota e sua classificação, por curso e modalidade de concorrência.

Ter o nome na Lista de Espera não significa que o candidato foi convocado para assumir vaga na UFCG, mas que candidato poderá ser convocado por meio das chamadas da Lista de Espera, estando seu direito à vaga condicionado à existência de vaga remanescente (não ocupada em chamada anterior), de acordo com a classificação dentro da modalidade de concorrência.

Confira aqui a Lista de Espera do SiSU 2025.

Cadastramento e matrícula

Para efetivar a vaga na UFCG, o candidato selecionado deve realizar dois procedimentos obrigatórios: cadastramento (registro acadêmico) e matrícula. O cadastramento é o procedimento realizado logo após a publicação das chamadas, por meio do qual o candidato selecionado se torna aluno da UFCG. Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define, no início de cada período letivo, as disciplinas que irá cursar. O candidato que não realizar o cadastramento e a matrícula em disciplinas perderá a vaga.

Caso seja convocado em uma das chamadas, o candidato deverá enviar a documentação digitalizada exigida para o cadastramento dentro do prazo estabelecido no Edital das Chamadas da Lista de Espera do SiSU 2025, que ainda será publicado pela Comprov.

Matrícula em disciplinas e início das aulas do Período 2025.1

O calendário acadêmico do Período Letivo 2025.1, com a data das matrículas em disciplinas e início das aulas, ainda será publicado pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE). O Período Letivo 2024.2 segue até o dia 17 de maio.

Os ingressantes serão matriculados nas turmas indicadas pela respectiva coordenação do curso no Plano de Matrículas cadastrado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

O aluno poderá consultar seu plano de matrícula no SIGAA, no qual serão informadas as turmas em que foi matriculado, com seus horários e locais de aula.