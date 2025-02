Professor alerta sobre erro comum na concordância verbal

O professor Golbery Rodrigues, em sua participação no Paraíba Online, chamou atenção para um erro frequente na concordância verbal.

Ele destacou uma manchete de jornal que dizia: “Redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos.” O problema está no verbo “traz”, que deveria estar no plural para concordar corretamente com o sujeito “redes sociais”.

O correto seria: “Redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos.” Segundo o professor, esse tipo de erro ocorre, principalmente, quando o verbo está distante do sujeito, o que pode confundir o escritor.

Ele reforçou a importância da revisão na escrita para evitar falhas gramaticais, garantindo uma comunicação clara e correta.

Confira: